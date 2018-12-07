В МВД РФ заявили, что не давали приказа отменять рэп-концерты

Москва, 7 декабря. Центральное управление МВД РФ не давало никаких указаний региональным отделениям насчет отмены рэп-концертов, об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.

«Указаний из центрального аппарата МВД РФ никаких на этот счет нет», — рассказал Зубов.

Напомним, в течение последних двух месяцев в нескольких регионах России были отменены концерты современных рэп-исполнителей. В том числе, выступления отложили рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджей (Алексей Узенюк), группы IC3PEAK и «Френдзона». Хаски написал в социальной сети «ВКонтакте», что устал воевать, поэтому его концерты в декабре пройдут только в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг отмены выступлений.

Проблему с отменой выступлений обсудили на съезде партии «Единая Россия». Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал «глупостью» отмену концертов и призвал «работать с современной молодежью». Кроме того, в Госдуме прошел круглый стол, на который депутаты пригласили представителей рэп-сообщества для обсуждения проблемы.