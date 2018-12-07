МВД РФ назвало страну, откуда чаще всего поступают звонки о минировании

Москва, 7 декабря. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Зубов заявил, что чаще всего звонки о якобы минировании различных объектов в России поступают с территории Украины.

Зубов прокомментировал участившиеся случаи звонков о якобы минировании вокзалов и торговых центров в России.

«Я знаю, что когда какие-то события происходят, огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям, точно идут с территории Украины, — констатировал представитель ведомства, — это массировано».

Он отметил, что в МВД РФ считают, что на Украине есть определенные силы, которые стремятся постоянно тренировать российских правоохранителей с точки зрения общественной безопасности.

Первые массовые звонки о ложном минировании стали поступать в сентябре 2017 года. По данным московского управления ФСБ РФ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.