Паника в Раде: депутат заподозрил Россию в прослушке всей мобильной связи на Украине

Киев, 7 декабря. В Верховной раде Украины развернулась настоящая паника — украинский депутат Егор Соболев заподозрил Россию в прослушке всей мобильной связи в стране. Своими подозрениями украинский парламентарий поделился в эфире телеканала ZIK.

Соболев утверждает, что на сегодняшний день в стране нет украинского мобильного оператора, который бы не контролировался собственниками из России. По словам депутата, член совета директоров VimpelCom Ltd Михаил Фридман «имеет контроль над ключевыми операторами украинской мобильной связи, которой пользуется вся Верховная рада, президент, его администрация, правительство и миллионы украинцев».

«В условиях реальной угрозы увеличения войны с Российской Федерацией, как мы можем оставлять мобильную связь под контролем врага», — добавил он.

России не впервой слушать от Украины обвинения. Отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году, когда в стране произошла смена руководства. После смены власти Украина стала обвинять Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны, в том числе в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.

На фоне инцидента в Керченском проливе, который случился в конце ноября, в нескольких украинских областях было введено военное положение. Военный режим будет действовать в стране до 26 декабря.