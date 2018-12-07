Крым назвал главное условие прохода украинских кораблей в Азовское море

Симферополь, 7 декабря. В Крыму отреагировали на заявления министра обороны Украины о том, что корабли ВМСУ продолжат ходить через Керченский пролив. Условие, при котором проход украинских военных кораблей будет возможен, назвал глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Политик подчеркнул, что украинская сторона имеет право направлять свои военные корабли в Азовское море, но это возможно только при строгом соблюдении всех международных норм и правил судоходства.

«При соблюдении этих условий никто препятствовать не будет прохождению судов», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Кроме того, он предупредил Киев о том, что на новые провокации ВМСУ «последует адекватная ответная реакция».