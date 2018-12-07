Ученые определились с основной версией возникновения Земли

Сан-Франциско, 7 декабря. Ученые назвали основную версию возникновения Земли. Соответствующее исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Дэйвисе.

Ученые напомнили, что в настоящее время существует три основные версии появления планеты. Согласно первой теории, Земля сравнительно быстро росла — от двух до пяти миллионов лет. Молодая планета в этот период захватывала необходимые для жизни компоненты — воду и газы из окружающего молодое Солнце облака.

По второй версии, Земля формировалась постепенно. Источником ее появления стали метеориты, богатые водой, азотом и кислородом. Третий вариант предполагает, что частицы пыли превращались в небесные тела (планетазимали) под воздействием Солнца, именно они стали в дальнейшем источником нужных соединений.

В рамках исследования эксперты изучали соотношение изотопов неона, которые были захвачены мантией Земли во время ее формирования. Неон навсегда сохраняет данные о своем происхождении, пояснили они.

Ученые выделяют три изотопа — неон-20, 21 и 22. Неон-21 формируется при радиоактивном распаде урана, а другие два остаются стабильными и нерадиоактивными с момента рождения планеты. Это значит, что для каждой из трех гипотез возникновения Земли должно быть характерно собственное соотношение изотопов 20 и 22.

Выявить коэффициент американские специалисты смогли с помощью пробы, взятой на образцах подушечной лавы со дна Атлантики. В результате был получен результат, который соответствует первой теории больше, чем моделям «долгого развития» и «гипотезы планетазималей».