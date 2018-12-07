Российским войскам на Украине делать нечего: эксперт ответил Полтораку, испугавшемуся «полномасшабной войны»

Министр обороны Украины Степан Полторак испугался «полномасштабной войны» с Россией. По его словам, «Москва перебросила к украинской границе 100 тысяч военных».

«Такая угроза [полномасштабной войны], к сожалению, существует. И одной из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии», — заявил Полторак.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что слова Полторака — это заявление не государственного чиновника, обличенного большой властью, а банального военно-политического спекулянта.

«Полторак пытается солировать в хоре провокаторов имени Петра Порошенко. Министр обороны Украины, находясь не в алкогольной коме, должен, наверное, отвечать за свои слова. Итак, внимание: он говорит, что «Россия перебросила к границам Украины 100-тысячное войско». У генерала Полторака есть разведка, которая, наверное, обладает хоть какими-то примитивными данными. Хочу сказать, что тот Южный военный округ, к которому пытаются апеллировать украинские власти, даже в полном составе не располагает таким количеством людей», — объясняет военный обозреватель «КП».

Во-вторых, продолжает собеседник агентства, Минобороны Украины находится под полным контролем ЦРУ, которое обладает возможностью с помощью спутниковой разведки получать объективную информацию о количестве боевой техники в том или ином регионе, а также о количестве личного состава.

«Я абсолютно уверен, что эти данные лежат на столе Полторака. Но сейчас вся украинская политика во главе с Петром Порошенко нацелена раздувать антироссийский, националистический угар. Порошенко просыпается рано утром с бодуна, выпивает трехлитровую банку рассола, требует микрофон и говорит: «Сегодня на нас нападет Россия». Мы с этим маразмом уже давно знакомы», — иронично заметил Виктор Баранец.

Порошенко в свою очередь подпевают и глава Минобороны, и начальник Генштаба, и командующие различными родами войск. Все это надо понимать исключительно в русле предстоящих президентских выборов на Украине.

«Петро Порошенко пытается с помощью антироссийских провокаций создать такое общественное мнение в стране, что он якобы является светочем национального сопротивления России. И, естественно, заработать большее количество голосов. Чтобы народ, которого он считает за дурака, думал только так: пока есть Петро Порошенко, до тех пор есть политика, есть армия, которая способна противостоять России», — подчеркивает военный эксперт.

Украинские власти всеми силами формируют образ «клыкастого русского медведя», который не сегодня завтра «ворвется» на территорию Украины.

«Все эти шаги примитивны и совершенно понятны. И по мере приближения выборов, которых Порошенко страшно не хочет, эта примитивная пропаганда, эта брехня, будут нарастать. Нас будут заливать из Киева разгоряченной лавой антироссийской брехни. Мы к этому готовы, мы это понимаем и смеемся над этим», — заключил Виктор Баранец.

По его словам, российским войскам на Украине делать нечего.

«А вот если Петро Порошенко бросит свои войска в Донбасс, то мы ведь тоже не будем врываться в степи Украины. Мы сможем остановить его националистические орды ударами, не сходя с места», — предостерегает эксперт.

Он выразил удивление, что после провокации в Керченском проливе Киев не учинил подобную провокацию на сухопутных российско-украинских границах.