Российским войскам на Украине делать нечего: эксперт ответил Полтораку, испугавшемуся «полномасшабной войны»
Министр обороны Украины Степан Полторак испугался «полномасштабной войны» с Россией. По его словам, «Москва перебросила к украинской границе 100 тысяч военных».
«Такая угроза [полномасштабной войны], к сожалению, существует. И одной из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии», — заявил Полторак.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что слова Полторака — это заявление не государственного чиновника, обличенного большой властью, а банального военно-политического спекулянта.
«Полторак пытается солировать в хоре провокаторов имени Петра Порошенко. Министр обороны Украины, находясь не в алкогольной коме, должен, наверное, отвечать за свои слова. Итак, внимание: он говорит, что «Россия перебросила к границам Украины 100-тысячное войско».
У генерала Полторака есть разведка, которая, наверное, обладает хоть какими-то примитивными данными. Хочу сказать, что тот Южный военный округ, к которому пытаются апеллировать украинские власти, даже в полном составе не располагает таким количеством людей», — объясняет военный обозреватель «КП».
Во-вторых, продолжает собеседник агентства, Минобороны Украины находится под полным контролем ЦРУ, которое обладает возможностью с помощью спутниковой разведки получать объективную информацию о количестве боевой техники в том или ином регионе, а также о количестве личного состава.
«Я абсолютно уверен, что эти данные лежат на столе Полторака. Но сейчас вся украинская политика во главе с Петром Порошенко нацелена раздувать антироссийский, националистический угар.
Порошенко просыпается рано утром с бодуна, выпивает трехлитровую банку рассола, требует микрофон и говорит: «Сегодня на нас нападет Россия». Мы с этим маразмом уже давно знакомы», — иронично заметил Виктор Баранец.
Порошенко в свою очередь подпевают и глава Минобороны, и начальник Генштаба, и командующие различными родами войск. Все это надо понимать исключительно в русле предстоящих президентских выборов на Украине.
«Петро Порошенко пытается с помощью антироссийских провокаций создать такое общественное мнение в стране, что он якобы является светочем национального сопротивления России. И, естественно, заработать большее количество голосов.
Чтобы народ, которого он считает за дурака, думал только так: пока есть Петро Порошенко, до тех пор есть политика, есть армия, которая способна противостоять России», — подчеркивает военный эксперт.
Украинские власти всеми силами формируют образ «клыкастого русского медведя», который не сегодня завтра «ворвется» на территорию Украины.
«Все эти шаги примитивны и совершенно понятны. И по мере приближения выборов, которых Порошенко страшно не хочет, эта примитивная пропаганда, эта брехня, будут нарастать. Нас будут заливать из Киева разгоряченной лавой антироссийской брехни. Мы к этому готовы, мы это понимаем и смеемся над этим», — заключил Виктор Баранец.
По его словам, российским войскам на Украине делать нечего.
«А вот если Петро Порошенко бросит свои войска в Донбасс, то мы ведь тоже не будем врываться в степи Украины. Мы сможем остановить его националистические орды ударами, не сходя с места», — предостерегает эксперт.
Он выразил удивление, что после провокации в Керченском проливе Киев не учинил подобную провокацию на сухопутных российско-украинских границах.
«Я очень боюсь, что украинское военно-политическое руководство может, например, потравить народ какой-нибудь из областей, примыкающих к России, химическим оружием и сказать: у нас химического оружия нет, это Россия. Это один из вероломных, людоедских вариантов, который нельзя исключать. Посмотрите, украинским пограничникам без предупреждения можно стрелять.
Да мало ли как складывается ситуация на границе: ребята пойдут кататься, забредут на 50 метров на территорию Украины. Что, пограничники их расстреляют? Этот дурацкий закон опасен не только для возможных нарушителей украинской границы, он опасен для самих украинских пограничников, потому что они моментально получат пулю в лоб, если без предупреждения будут стрелять в кого попало», — резюмировал Виктор Баранец.