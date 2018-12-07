«У России нет желания отхватить кусок Украины»: Назарбаев назвал давление Запада контрпродуктивным

Астана, 7 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал давление Запада на Россию контрпродуктивным, а также выразил надежду на нормализацию отношений Москвы и Киева. Он отметил, что, несмотря на санкции, российский народ, как и всегда, собрался с силами и двигается вперед.

Президент Казахстана подчеркнул, что у России нет никаких геополитических планов в отношении Украины, так как РФ обладает наибольшей территорией среди государств всего мира.

«Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок этой Украины, востока​​​. Зачем? У России самая большая в мире территория сегодня», — сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом казахстанский президент подчеркнул, что так же переживает и за Украину. Назарбаев рассказал, что учился на Украине, и у него есть друзья в этой стране.

«Народ, как говорится, наш. Мы понимаем друг друга, душу понимаем, одни и те же песни поем, одни и те же шутки, разговоры у нас. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были у России и Украины», — сказал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев добавил, что Россия научилась справляться с экономическими санкциями, которые вводят против нее страны Запада. Казахстанский лидер добавил, что, в конечном счете, экономическая ситуация стала выгодной для Москвы и Астаны: между ними увеличился товарооборот.

Президент Казахстана напомнил, что Советский Союз на протяжении 74 лет находился под экономическими ограничениями и, несмотря на это, смог развить свою промышленность и одержать победу в Великой Отечественной войне. В целом же, отметил Назарбаев, направленные против России санкции являются контрпродуктивными. Такую же санкционную политику, добавил президент Казахстана, Запад проводит и в отношении Китая. Однако это не останавливает ни Россию, ни Китай в их развитии.