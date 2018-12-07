«Яндекс.Навигатор» научился платить за заправку на АЗС

Москва, 7 декабря. Приложение «Яндекс.Навигатор» научили платить за заправку. Теперь водители смогут сделать это удаленно, не выходя из машины.

В настоящее время опция добавлена для пользователей приложения на гаджетах на платформе Android, на iOS функция появится позже, уточняет телеканал 360.

Разработчики пояснили, что для удаленной оплаты заправки с помощью «Яндекс.Навигатора» водителям нужно привязать в приложении банковскую карту и выбрать АЗС, поддерживающую данную услугу. После подъезда к колонке, нужно оплатить заправку и ждать ее окончания.

Кроме того, в «Яндекс» отметили, что с пользователей не будут снимать никакой дополнительной комиссия.

На сегодняшний день сервис доступен только в Москве и Петербурге на АЗС топливных компаний ЕКА, «Нефтьмагистраль», «Петербургская топливная компания», «Радуга и партнеры». Вскоре к ним должны присоединиться «Татнефть» и Shell.