«Как по заказу»: Лавров назвал главную цель введения военного положения на Украине

Москва, 7 декабря. Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на Украине, чтобы усилить свои позиции перед выборами. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Москве по итогам заседания ОБСЕ.

«Через сутки после этого (инцидента в Керченском проливе — Прим.ФАН) Порошенко объявляет военное положение, а еще через три дня американцы заявляют, что им необходимо нарастить свое военное присутствие в Черном море. Ну как по заказу», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, провокация ВМС Украины в Черном море будет использована для того, чтобы укрепить «несерьезные надежды» Порошенко на сохранение своей власти.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Инцидент с кораблями произошел в конце ноября. Три бронекатера Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.