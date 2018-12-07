Сирия: восемь мирных жителей погибли в Дейр-эз-Зоре в результате удара коалиции США

Дамаск, 7 декабря. Восемь мирных жителей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаудара возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Удару подвергся город Хаджин на Евфрате. В октябре агентство SANA сообщало, что международная коалиция при ударе по Хаджину применила белый фосфор. В начале декабря новая бомбардировка Хаджина привела к гибели пяти мирных жителей.

На этот раз в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, погибли восемь жителей Хаджина. Информации о пострадавших и разрушенной инфраструктуре пока нет.

Напомним, международная коалиция действует на территории САР незаконно, прикрывая свою агрессию по отношению к ближневосточному государству «борьбой с террористами».