«Единая Россия» будет работать над усовершенствованием дискуссионных платформ

Москва, 7 декабря. Дискуссионные платформы «Единой России» будут усовершенствованы и приведены в соответствие с основополагающими ценностями партии. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко в ходе выступления на XVIII съезде партии.

По его словам, благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны являются базовыми элементами идеологической системы «Единой России», поэтому необходимо переформатировать работу четырех дискуссионных платформ партии, в качестве основного инструмента коммуникации с гражданским обществом.

«Базовые идеологемы «Единой России» были определены в ходе весенних дискуссий «Направление-2026» и поддержаны в ходе региональных конференций «Обновление-2018. Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны. В связи с этим есть предложение переформатировать работу четырех дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии», — сказал Ревенко.

По его словам, усовершенствование дискуссионных платформ «Единой России» позволит наладить более эффективный диалог между партией и обществом, а также сделать этот процесс максимально открытым и полезным. Он также добавил, что спектр тем, которые будут обсуждаться на этих площадках, будет значительно увеличен.

Стоит отметить, что XVIII съезд «Единой России» проходит в Москве с 7 по 8 декабря. В первый день участники и делегаты съезда работают на трех дискуссионных площадках – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», где подводятся итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, состоится форум в формате четырех дискуссионных площадок – «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий», где будет обсуждаться реализация программы партии за 2018 год.

Напомним, по итогам единого дня голосования «Единая Россия» сохранила посты спикеров во всех региональных парламентах и гордумах. Кроме того, в 22 регионах из 26 регионов губернаторами были избраны кандидаты от «Единой России».

При этом многие скептики прогнозировали для «Единой России» более скромные результаты на фоне пенсионной реформы. Однако прогнозы не подтвердились, в результате чего «Единая Россия» поставила своеобразный мировой рекорд, получив в общей сложности около 60% мандатов на выборах 9 сентября.