Звезда «Кавказской пленницы» Варлей рассказала об отношениях с Гайдаем

Москва, 7 декабря. Советская и российская актриса, звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей в своей автобиографии «Канатаходка» поделилась воспоминаниями со съемок. По словам Варлей, режиссер картины Леонид Гайдай пытался поцеловать юную актрису.

Варлей рассказала, что Гайдай оказывал ей многочисленные знаки внимания. Однажды, взявшись проводить ее в гостиницу, он силой вошел в ее номер.

«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая», — пишет Варлей.

В дверях номера появилась супруга Гайдая. Смутившись, Варлей заявила, что они «говорят о работе». Когда жена режиссера ушла, Гайдай поднялся с кресла и направился к выходу, актриса последовала за ним, чтобы закрыть дверь.

«Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — рассказала актриса.

Но девушка не растерялась и вытолкнула режиссера из комнаты. После этого Гайдай объявил, что озвучивать роль Варлей будет Надежда Румянцева, а исполнять песню «Где-то на белом свете» Аида Ведищева.

В своей книге актриса добавляет, что Гайдай позже попросил прощения и признался, что был не прав. Между режиссером и актрисой сохранились теплые дружеские отношения.