Тука рассказал о российской «ловушке» в вопросе освобождения украинских моряков

Киев, 7 декабря. Москва пытается заманить Киев в ловушку в вопросе освобождения украинских моряков, задержанных в конце ноября в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

Тука напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который говорил, что Москва рассматривает украинских моряков только как нарушителей границы. По его словам, их осудят «как фактически уголовных преступников».

По мнению Туки, украинцы находятся в восторге о того, что стране нужно любой ценой освободить своих моряков. Однако подобные эмоции фактически заставляют Киев признать сразу два факта, если украинская сторона будет согласна на такой алгоритм.

«Во-первых, наши моряки виновны, во-вторых, они не находились в нейтральных водах. Если мы соглашаемся, то они — нарушители границы. И мы признаем априори правоту действий Российской Федерации в Черном море», — заявил украинский чиновник.

Тука рассчитывает, что освобождение моряков будет проходить по-другому. Киев будет настаивать на том, что задержанные моряки — военнопленные, отметил замминистра. По его словам, при посредничестве начнут вести переговоры об освобождении граждан Украины.

Напомним, в конце ноября украинские корабли вторглись в территориальные воды России и совершали в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования Москвы прекратить незаконные действия. В итоги были задержаны три судна, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. На фоне инцидента в Керченском проливе в нескольких регионах Украины было введено военное положение, которое будет действовать до 26 декабря.