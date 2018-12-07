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ФАН-ТВ
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Беглов о XVI Cъезде строителей Санкт-Петербурга: «Здесь нет дилетантов». ФАН-ТВ

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В «Ленэкспо» состоялся XVI Съезд строителей Санкт-Петербурга, на котором представители отрасли и органы власти подводили итоги уходящего года и строили планы на будущее.

В мероприятии принял участие ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов, который и сам является профессиональным строителем.

«Здесь нет дилетантов, все профессионалы, все знают, что нужно делать и как нужно делать. Я хотел бы, чтобы съезд  на своей площадке выработал бы определенные решения именно для того,  чтобы, наверное, реорганизовать или наоборот, сделать лучше условия для строительства нашего города», — Александр Беглов, ВРИО губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов о XVI Cъезде строителей Санкт-Петербурга: «Здесь нет дилетантов». ФАН-ТВ

В своей вступительной речи Александр Беглов отметил наиболее актуальные проблемы в строительной отрасли северной столицы.

«Сегодня житель города уже другой, у него повышенные требования. И сегодня человек, который покупает квартиру, — он не просто покупает квартиру, он покупает уже городскую среду. Ему интересно: есть ли детский садик, есть ли школа, есть ли поликлиника, есть ли рядом парк или какой-то водоем, куда пойдет его ребенок, куда он сам сходит?» — Александр Беглов, ВРИО губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов о XVI Cъезде строителей Санкт-Петербурга: «Здесь нет дилетантов». ФАН-ТВ

Александр Беглов отмечал проблему парковок в городе, говорил о необходимости быть готовыми к вызовам технологий нового времени, не забывая и о реставрации исторических зданий.

Автор: Ваислий Григорьевский; Руслан Бичурин
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