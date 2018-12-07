5G почти на пороге: эксперт рассказал, как связь нового поколения появится в России

Москва, 7 декабря. Мобильные операторы России могут объединиться для создания и развития инфраструктуры сети нового поколения — 5G. С такой инициативой выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как считает шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн, то, что российские операторы связи нуждаются в переходе на 5G, — сомнений не вызывает. Такова общемировая тенденция. Тем более, что соответствующие разработки уже идут по всему миру. Срок массового покрытия сетью нового поколения назначен на 2020 год, и в России уже проводилась экспериментальная эксплуатация 5G. Однако точного алгоритма действий, как осуществить переход, пока нет.

«Технически это довольно сложный вопрос: новые технологии, новое оборудование, новая конверсия частот — то есть работа должна быть проведена очень большая. Поэтому наш регулятор, Минкомсвязи, все сделал правильно — его инициатива облегчит переход такой гигантской страны как наша на новые технологии», — сказал Букштейн в комментарии «ПолитРоссии».

Сейчас, по его словам, технологии 5G в России находятся на этапе испытаний. Первые тесты связи нового поколения состоялись в «Сколково» в марте 2018 года. Кроме того, тестированием занимались и крупнейшие операторы сотовой связи России: «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2. Однако, как отметил эксперт, все они столкнулись с одной проблемой — большие финансовые и технические затраты. Именно поэтому необходима консолидация усилий для внедрения 5G.

В целом же, переход на новою связь является условием современности, и Россия в этом вопросе не может «дать заднюю» и отказаться от новшеств. Операторы, несмотря на конкуренцию, сотрудничают между собой: сейчас все это от обещаний и предположений переходит уже к практическому воплощению, — резюмировал эксперт.