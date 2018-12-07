«Нам есть о чем поговорить»: Путин назвал темы беседы с Ципрасом

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом намерен обсудить актуальные международные вопросы, а также ситуацию в регионе. Об этом российский лидер сообщил в пятницу.

«Нам есть о чем поговорить и по ситуации в регионе, и по некоторым международным вопросам», — сказал он.

Встречая греческого премьера, Путин отметил, что рад видеть Ципраса в Москве. Он обратил внимание, что между Россией и Грецией наблюдается рост товарооборота.

В свою очередь Ципрас подчеркнул, что между Москвой и Афинами исторически сложились насыщенные отношения, которые дают двум государствам возможность способствовать стабильности в регионе и мире.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что встреча двух лидеров 7 декабря должна завершить непростой период в отношениях Греции и России.

Ранее, как передавала «Газета.ру», премьер-министр Греции Алксис Ципрас заявил, что хочет разморозить отношения с Москвой и укрепить дружбу двух государств.