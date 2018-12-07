Россия планирует разместить станции ГЛОНАСС в США

Астана, 7 декабря. Российская госкорпорация «Роскосмос» ведет переговоры с США о размещении на американской территории станций спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом в пятницу заявил представитель компании в Казахстане Анатолий Красников.

«Мы ставим эти станции по всему миру, в том числе в Бразилии, в Южной Америке. В России их, естественно, достаточно много. Мы ведем переговоры, в том числе и с американской стороной для того, чтобы на территории США поставить», — отметил он.

По словам Красникова, эти станции должны обеспечить корректную работу системы. Они вычисляют точное месторасположение спутников и помогают скорректировать их орбиты, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что ГЛОНАСС — это разработанная Россией глобальная навигационная спутниковая система. Она поддерживает связь между 24 спутниками, движущимися по орбите в трех орбитальных плоскостях.