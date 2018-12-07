«Это троллинг ВСУ»: экс-депутат Рады раскритиковал запрет продажи алкоголя украинским военным

В Одессе запретят продажу алкоголя военнослужащим. Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов в связи с введением в Одесской области военного положения.

Градоначальник распорядился взять под охрану объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города, подготовить бомбоубежища и системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Особые рекомендации Геннадий Труханов дал предприятиям торговли и общественного питания Одессы. Он попросил их не продавать алкоголь и спиртосодержащие напитки людям в военной форме ВСУ.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заметил, что подобные меры предпринимаются практически во всех десяти областях Украины, где введено военное положение.

«Практически во всех украинских городах, где действует военное положение, мэры подписывают распоряжение о запрете продажи алкоголя военнослужащим ВСУ. Это такой троллинг украинских военных. Власти страны показывают всему миру, что их вояки сплошь и рядом алкоголики. Хотя это, конечно, недалеко от истины, потому что набирают в ряды доблестной украинской армии кого попало и дисциплины там никакой», — сказал Алексей Журавко.

Украинский политик уверен, что запрет на продажу алкоголя людям в военной форме не поможет в борьбе с пьянством в рядах армии.

«Будут покупать, переодевшись в штатское, находить самогон, пить суррогаты, воровать спиртное из магазинов и баров, как это периодически происходит в Донбассе. Ситуация с пьянством в ВСУ, наоборот, усугубится. Плюс пострадает малый и средний бизнес, легальные производители алкоголя, потому что сухой закон стимулирует черный рынок паленой водки. Уж не намеренно ли это делается, чтобы пополнились чьи-то карманы?» — раскритиковал инициативу собеседник ФАН.

Напомним, военное положение введено 28 ноября в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, а также Черниговской областях. Срок его действия — 30 дней, до 26 декабря 2018 года.

Киев принял решение ввести военное положение после инцидента в Керченском проливе, произошедшего 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины были задержаны российской погранслужбой за грубое нарушение государственной границы. В России назвали этот инцидент провокацией, организованной для предвыборной кампании Петра Порошенко.