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Лавров объяснил, почему СМИД ОБСЕ не принял декларацию по Украине

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Лавров объяснил, почему СМИД ОБСЕ не принял декларацию по Украине

Милан, 7 декабря. Министры иностранных дел стран ОБСЕ не приняли декларацию в поддержку выполнения минских соглашений из-за деструктивной позиции Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Милане.

По его словам, украинский вопрос довольно широко обсуждался в ходе заседания в Милане. Дискуссия была напряженной, однако никто из участников не ставил под сомнение безальтернативность минских соглашений.

«Мы стремились отразить поддержку минского процесса в итоговых документах заседания СМИД ОБСЕ, но деструктивная позиция Киева, который стремился насытить любой документ абсолютно неприемлемыми и вымышленными идеями, не позволила принять какой-либо документ на эту тему», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия обратила внимание украинской стороны о необходимости прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками, а также призвала Киев выполнить обязательства по минским соглашениям.

Автор: Артем Никулин
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