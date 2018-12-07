«Не хотим видеть Киев черным»: украинские националисты возмущены предложением ООН по мигрантам

Киев, 7 декабря. Украинские националисты движения «Свобода» вышли с протестной акцией, связанной со скорым подписанием Киевом пакта о глобальной миграции ООН, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Националисты «Свободы» в Киеве пикетируют здание министерства иностранных дел Украины. Основное требование участников акции — не подписывать пакт о глобальной миграции ООН.

Согласно этому документу, страны должны будут придерживаться более мягкой политики в отношении мигрантов. В частности, задерживать выходцев из другой страны можно будет только в крайнем случае, а в остальных — обходиться беседами. Подписание соглашения странами намечено в Марокко на 10–11 декабря, и Украина планирует отправить туда своих дипломатов.

Радикалы считают, что Украине ни в коем случае не стоит подписывать этот документ, так как он нарушает права мирных украинцев.

«Нам не нужна такая ситуация, как происходит сейчас в Испании, Италии. Мы не хотим видеть Киев черным. Не хочу, чтобы здесь по улицам ходили люди, не знающие нас, нашу культуру, зачем это нужно. Мы все видели, как провалилась миграционная политика Меркель (канцлера ФРГ Ангелы Меркель. — Прим. ФАН)», — сказал один из участников движения «Свобода» Андрей.

Он добавил, что активисты будут пикетировать МИД Украины до тех пор, пока власть не отменит визит в Марокко.

В этот день в центре Киева проходит еще одна акция. На Банковой собрались националисты Майдана, «Черной сотни», «Азова», которые выступают против так называемой «кремлевской оккупации» и требуют запретить российский бизнес на Украине.

Порядка 300 радикалов планировали штурмовать администрацию президента Украины Петра Порошенко, который сегодня встретится в Киеве с главой Латвии. Однако их планам не суждено было сбыться: националистов разогнали. В настоящий момент Банковая пуста.