Мы так с кораблями ВМСУ не поступали: Лавров напомнил, как нарушителей границы встречают в США

Милан, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя провокацию ВМСУ в Керченском проливе, отметил, что российские пограничники не стреляли по нарушителям государственной границы. В США, подчеркнул Лавров, зачастую применяются другие методы воздействия даже на потенциальных нарушителей государственной границы, которых встречают с автоматами в руках.

«Это преступление [вторжение в территориальные воды РФ], которое, я думаю, в любой стране считается таковым. Посмотрите: на границе США с Мексикой просто приказ отдан стрелять на поражение любого, кто пересечет границу, мы так не поступали», — сказал Лавров, который в пятницу участвует в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Нарушители государственной границы России опасно маневрировали, игнорируя предупреждения пограничной службы ФСБ РФ.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ, координировавшими провокацию, были задержаны, при досмотре кораблей пограничниками был обнаружен целый арсенал оружия.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, отметил, что провокация и последующее за ней обострение ситуации на Украине могут быть выгодны президенту страны Петру Порошенко, имеющему крайне низкий предвыборный рейтинг.