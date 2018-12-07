Главное — продержаться до марта: Вассерман объяснил заявление Гройсмана о «глубинных» проверках облгазов

Кабинет министров Украины организует «глубинную проверку» всех облгазов в стране из-за превышения ими полномочий. Об этом рассказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной раде.

В октябре многие жители Украины получили от поставщиков газа платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года. В Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» заявили, что облгазы и газосбыты рассылают украинцам фальшивые квитанции на оплату газа.

Для того чтобы разобраться в ситуации, в Киеве создадут специальную группу, в которую войдут представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Минрегиона и Минэнергетики.

Однако не стоит думать, что проверку затевают ради нужд украинцев, подчеркнул публицист и политолог Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей. По его словам, коммунальные службы действительно допустили грубые нарушения в выставлении счетов жителям Украины, но и обещание кабмина во всем разобраться не нужно принимать за чистую монету.

«Украина располагает собственной газодобычей, достаточной для всех бытовых нужд, поэтому цену на газ для граждан страны можно было вообще не повышать. Но есть промышленные предприятия, которые сильно зависят от импортируемого из России топлива, вдобавок сейчас это делается через европейских посредников, поэтому приходится доплачивать. МВФ требует, чтобы газ всем потребителям на Украине отпускался по тем же ценам, что в Евросоюзе, — разъяснил Вассерман. — Повышение цен на Украине — следствие недобросовестной конкуренции со стороны Западной Европы. Украинские коммунальщики повышают цены на газ задним числом и начисляют суммы по новым расценкам. Это можно охарактеризовать как «крайняя смерть».

По мнению собеседника ФАН, заявление премьер-министра Украины о проверках облгазов связано исключительно с грядущими выборами. Он напомнил, что Гройсман — соратник нынешнего президента страны Петра Порошенко, у которого крайне низкий рейтинг, поэтому премьер делает все ради сохранения собственной должности.