Сирия, 7 декабря. Иракские силы «Хашд Аш-Шааби» развернули новые КПП на юго-востоке Дейр-эз-Зора. В северной части Алеппо отмечаются столкновения курдов и ССА**. ИГ1 заявило о готовящейся атаке на силы САР в городе Камышлы в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают проводить разведывательные полеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы укрепрайонов исламистов в северной части Хамы; арестовали двух бывших террористов ИГ в провинции Эль-Кунейтра; провели похороны своих солдат в городе Хомс.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): участвует в столкновениях с курдскими силами к северу от Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о подготовке атаки на позиции САА в городе Камышлы в Хасаке.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подозревается в совершении налета на грузовик с газовыми баллонами на западных окраинах Алеппо.

«Хашд Аш-Шааби»: развернули новые КПП в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части провинции Алеппо возобновились стычки между курдскими вооруженными формированиями и «Сирийской свободной армией» (ССА), выступающей при поддержке Турции. Противоборствующие стороны ведут перестрелки недалеко от населенного пункта Хербель, занимаемого Отрядами народной самообороны (YPG). О потерях сторон в живой силе или военной технике пока не сообщалось. Напомним, накануне курды выступили против протурецких исламистов в районе города Джалбал в кантоне Африн, после чего вооруженные столкновения между противниками вспыхнули с новой силой.

Между тем в западной части Алеппо произошло нападение неизвестных на грузовик с газовыми баллонами. По данным агентства новостей Orient News, банда вооруженных людей атаковала транспортное средство в районе Аз-Захра, находящемся в непосредственной близости от зоны контроля незаконных бандгрупп. По неподтвержденной информации, вылазка была совершена членами протурецкой коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Провинция Хомс

В административном центре провинции прошли похороны 31 солдата армии Башара Асада, погибших в ходе столкновений с джихадистами незаконных вооруженных формирований. Тела военнослужащих были захоронены на кладбище Фердоуси, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1). О том, в какой из провинций действовали убитые, не сообщается. Напомним, территории города Хомс стали полностью безопасными для проживания мирного населения после зачистки Растанского котла. Как известно, анклав исламистов с центром в населенном пункте Ар-Растан был зачищен в середине мая.

Провинция Дейр-эз-Зор

На сирийско-иракской границе в провинции Дейр-эз-Зор продолжают действовать иракские военизированные формирования, оказывающие поддержку в борьбе с активизировавшимися террористами «Исламского государства». Как передает в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» развернули новые контрольно-пропускные пункты в деревнях Ас-Сувайя и Аль-Хари, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). Иракские военные проводят дополнительный осмотр всех лиц, проходящих через КПП, предварительно согласовав свои действия с властями САР. Напомним, джихадистам террористической группировки вновь удалось отбить часть территорий, захваченных «Демократическими силами Сирии» (SDF), после того как пресс-служба SDF заявила о приостановке военной операции на юго-востоке региона и передислокации сил на север САР.

Провинция Хама

На линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции не прекращаются ожесточенные столкновения. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, после того как военнослужащие правительственных сил пресекли попытку проникновения радикалов на свои территории, боевики приступили к обстрелам укрепрайонов САА. В свою очередь силы САР открыли ответный огонь по военным объектам боевиков в окрестностях населенных пунктов Масасна и Аль-Латамина. Тем временем российские военные самолеты продолжают проводить вылеты в зоне «Большого Идлиба» в рамках разведывательной миссии.

Провинция Хасака

Медиапортал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», заявил о том, что террористы готовятся предпринять вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в населенном пункте Камышлы в северной части региона. Напомним, в городе присутствуют как отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), так и правительственные войска. Заявление террористов доказывает, что в регионе, о полном контроле над которым курды сообщали ранее, до сих пор присутствуют подпольные ячейки террористической группировки. Несмотря на это, курдские радикалы продолжают бездействовать, ставя под угрозу жизни мирных жителей провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

В провинции Эль-Кунейтра были проведены обыски с целью выявления так называемых спящих ячеек боевиков. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, сотрудникам сирийских разведывательных спецслужб удалось арестовать двух джихадистов, которые являются бывшими террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Отмечается, что боевики скрывались в одном из безлюдных районов провинции. Напомним, ранее отряды данного формирования оккупировали территории на юго-западе провинции Даръа. Тем не менее в ходе военной операции Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемой проасадовскими ополченческими отрядами и российскими ВКС, юго-запад Сирийской Арабской Республики (САР) был полностью зачищен от военного присутствия радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)