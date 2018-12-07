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Путин отметил подъем автомобильного спорта в России

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Путин отметил подъем автомобильного спорта в России

Санкт-Петербург, 7 декабря. Президент России Владимир Путин направил участникам и гостям Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации приветствие. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал символичным то, что нынешняя Генеральная ассамблея проводится в России, так как в стране автомобильной спорт сейчас находится на подъеме. Путин напомнил, что Россия достойно проводит крупнейшие международные соревнования, среди которых Гран-при «Формула 1».

Путин отметил подъем автомобильного спорта в России

Российский президент отметил, что Санкт-Петербург, где проходит нынешняя ассамблея, превратился «в настоящую столицу мирового автомобильного спорта».

«Здесь собрались представители национальных федераций, клубов, спортивных объединений, сильнейшие гонщики планеты и опытные наставники, чтобы в конструктивном ключе подвести итог проделанной работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы, наметить планы на будущее», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что ассамблея пройдет в приятной атмосфере, участники смогут обменяться накопленным опытом и выработать общие подходы, направленные на развитие автомобильного спорта.

Автор: Данила Копп
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