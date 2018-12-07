Лавров отреагировал на заявления генерала США, усомнившегося в нужности СНВ-3

Милан, 7 декабря. Россия заинтересована в новом Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и готова начать переговоры о продлении этого документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд поставил под сомнение продление договора и заявил о неясном будущем СНВ-3.

«Что касается СНВ-3, то мы заинтересованы начать переговоры о его продлении», — заявил Лавров после заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Такая позиция Москвы, по словам министра, «остается в силе». При этом он заметил, что у России создается впечатление, что Штаты занимаются подготовкой почвы для развала СНВ-3.

Ранее перспективы продления СНВ-3 оценил посол США в России Джон Ханстман. При этом американский дипломат не разделил мнение Данфорда на этот счет. Хантсман считает, что делать выводы о ненужности договора только потому, что Вашингтон планирует выйти из ДРСМД, нельзя. Сперва надо изучить ситуацию с этим документом, а только потом — уже изучить перспективы СНВ-3.