Милан, 7 декабря. Большинство стран-участниц ОБСЕ заявляют о контрпродуктивности антироссийский санкции, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД ОБСЕ.

«И наши итальянские коллеги, и многие — если не большинство — стран-участниц ОБСЕ в беседах подчеркивают контрпродуктивность санкций и пагубность санкций для всех, причем, включая тех, кто эти санкции вводит», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Россия продолжит придерживаться выбранного курса и постарается максимально обезопасить развитие экономики от любых воздействий санкционной политики. Лавров подчеркнул, что страны, которые инициировали антироссийские санкции, должны отказаться от выбранного курса.

Министр заявил, что в Москве встретят положительно решение и ответят взаимностью. Однако пока Европа находится в плену «небольшого, но очень русофобского меньшинства», Россия постарается максимально сократить зависимость от экономических связей.