Успокоим мир по-русски: эксперты о реакции ЕС на провокацию в Керченском проливе

Среди стран Европейского союза в настоящий момент нет согласия по вопросу о новых антироссийских санкциях из-за украинской провокации в Азовском море. На переговорах глав внешнеполитических ведомств в понедельник, 10 декабря, таких решений не ожидается, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам источника, для начала нужно определить меры для снижения напряженности и поиска решения. Отметим, 10 декабря в Брюсселе пройдут переговоры глав МИД стран ЕС, состоится неформальный обед с главой министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Дискуссии по ситуации в Азовском море есть, но по санкциям — нет. Некоторые страны хотят этот вопрос поднять, другие — нет. На данный момент по этому вопросу среди 28 стран согласия нет. То есть дискуссия сейчас не о том, нужны ли санкции, а о том, что делать в Азовском море, чтобы снизить напряженность, чтобы попробовать способствовать установлению диалога между двумя сторонами и прийти к решению. То есть нужно договориться о мерах поддержки Украины и послать ряд сильных сигналов», — сказал источник, отвечая на вопрос, ожидается ли обсуждение санкций из-за событий вокруг Керченского пролива.

«Не важно, что скажут в ЕС»

Политолог Владимир Карасев прокомментировал ФАН отсутствие согласия среди стран Евросоюза по антироссийским ограничительным мерам. Эксперт считает, что Россия должна «успокоить мир по-русски».

«Нашей великой державе давно пора перестать говорить с оппонентами на их языке. У нас есть свой великий русский язык. На нем советская Россия неоднократно успокаивала весь мир. И санкции по отношению к Советскому Союзу были в тысячу раз сильнее, чем сейчас. Тем не менее за счет собственной экономики мы все равно были впереди планеты всей. Поэтому абсолютно не важно, что скажут в ЕС. Они еще не выросли, чтобы что-либо нам указывать», — пояснил Владимир Карасев.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что отсутствие согласия среди стран ЕС ожидаемо.

«Если посмотреть на реакцию лидирующих стран Евросоюза — Франции и Германии — на последние события вокруг Керченского пролива, то она достаточно сдержанная. Конечно, Париж и Берлин продолжают поддерживать Киев в этом вопросе и осуждают Москву, но воздерживаются от принятия против нас каких-то поспешных резких мер», — заключил Юрий Лямин.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь рассказал ФАН: открытие Крымского моста, выборы в Донбассе, конфликт в Керченском проливе — киевское руководство требует санкций по любому поводу. Но вводить новые ограничения после каждой провокации физически невозможно. Да, о санкциях против российских граждан, участвовавших в задержании кораблей-нарушителей, уже заявила Литва. Но одно дело страны, само существование которых на карте мира оправдано исключительно противостоянием с Россией, и совсем другое — крупные европейские экономики.

«Посол Германии на Украине уже сообщил, что многие страны считают новые санкции контрпродуктивными — из-за опасности дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море. Это похоже на отговорки. Очевидно, что эскалация может быть только с украинской стороны и скорее в том случае, если первой провокации окажется недостаточно для санкций. Реальная причина споров та же, что и прежде: незаинтересованность европейских деловых кругов в дальнейшем ухудшении отношений с Россией. Впрочем, практика показывает, что европейским странам часто не хватает суверенитета для того, чтобы следовать исключительно собственным экономическим интересам», — добавил политолог.

Эксперт отметил: будет ли на следующей неделе принято решение о новых санкциях, в сущности, не столь важно. Понятно, что санкционное давление на Россию продолжится. Понятно, что будут продолжаться и украинские провокации, а значит, будут поводы для новых ограничений.