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Россия обеспокоена преследованием в Европе «неугодных» СМИ — Лавров

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Россия обеспокоена преследованием в Европе «неугодных» СМИ — Лавров

Милан, 7 декабря. Россия обеспокоена преследованием и дискриминацией в Европе «неугодных» СМИ, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя состоявшийся в Милане МИД ОБСЕ.

«Вызывают тревогу <…> дискриминация и преследование неугодных средств массовой информации», — сказал он.

Дипломат уточнил, что в настоящее время в Европе продвигаются предложения, нацеленные на «отсеивание» тех СМИ, которые не разделяют «точку зрения мейнстрима».

Лавров добавил, что не меньшую тревогу Москва испытывает в связи с пренебрежением языковыми, образовательными и религиозными правами национальных меньшинств, ростом активности неонацистских движений в европейских странах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад отказаться от голословных обвинений по Украине в адрес РФ. Он заметил, что направлять призывы необходимо Киеву, который продолжает нарушать минские соглашения в Донбассе.

Автор: Василий Котов
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