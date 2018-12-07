«Ты нам не друг, Америка»: турки просят запретить проход кораблей США через Босфор

Анкара, 7 декабря. Власти США намерены отправить корабль в Черное море, чтобы поддержать Украину в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает американский телеканал CNN, командование ВС США уже обратилось в Госдепартамент с призывом уведомить Турцию о планах Пентагона.

Согласно конвенции Монтре, любая страна должна уведомить Турцию о намерении провести военный корабль через пролив Босфор и Дарданеллы, который соединяет Черное и Средиземное моря. При этом для нечерноморских стран существует ограничения по классу кораблей и по тоннажу.

Известие о планах США отправить в Черное море военный корабль вызвало бурные обсуждения в Турции. Большинство турецких интернет-пользователей выступили против этой инициативы, опасаясь агрессии со стороны Америки, пишет «Иносми» со ссылкой на турецкую En Son Haber.

«Турция, определенно, не должна давать разрешение. Мы должны поддержать нашего союзника Россию. США снова гонятся за войной», — пишет пользователь с ником Hacivat.

«Ты нам не друг, Америка», — ограничился коротким комментарием пользователь Iso. «По-моему, этот корабль посылают по нашу душу. Готовятся нас атаковать. Остальное — театральное представление», — отмечает Aksel.

При этом некоторые комментаторы обращают внимание на то, что США принесла Турции гораздо больше вреда, чем Россия, несмотря на то, что Соединенные Штаты формально являются партнером республики по НАТО.

«Турция, проснись, это новый обман, отношения с русскими пострадают», — обращается к турецким властям Turk.

«Турция не должна соглашаться. Пока военной обстановки нет. Россия в Сирии приносит большую пользу Турции, чем Америка, и Турции нужна Россия», — подчеркивает Hakan.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.