Взлет и падение: опубликовано видео с презентации прототипа аэротакси в «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» открылась первая в мире лаборатория аэротакси, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Сотрудники лаборатории изучат вопросы функционирования летающего транспорта в черте города и подготовят всю необходимую инфраструктуру.

«Площадки взлета, зарядка-подзарядка, ремонт, подъезды, отъезды, коридоры полетов — будем изучать все эти вопросы. Проектные предложения есть, но они пока не реализованы, будем тестировать, смотреть, как это работает, при необходимости менять, чтобы потом эту технологию можно было тиражировать», — рассказал ФАН вице-президент и сити-менеджер фонда «Сколково» Максим Шейфель.

Во время церемонии открытия состоялась демонстрация полета прототипа аэротакси, при этом организаторы заранее предупредили, что подъем электролета над землей будет зависеть от погодных условий. Прототип, который поднялся в небо в присутствии десятков журналистов, представляет собой уменьшенную модель аэротакси. Полет, к сожалению, оказался неудачным.

Ожидается, что после проведения успешных лабораторных испытаний летающие машины станут менее чувствительными к погодным условиям. В перспективе аэротакси сможет перевозить пассажиров над территорией наукограда и вылетать за его пределы.

«Это эволюционный процесс — сперва аэротакси будет летать без людей, потом с пилотом, потом в зависимости от законодательных изменений будет осуществляться перевозка людей. Когда появилось беспилотное такси «Яндекса», с начала разговоров об этом до момента, когда на нем прокатился Дмитрий Медведев, прошло три-пять лет. Здесь примерно такой же горизонт», — заявил собеседник ФАН.

Лаборатория займется также и разработкой законодательных инициатив по определению правового статуса нового вида транспорта и согласованием правил его движения.

Прототип аэротакси разработала компания Bartini, которая входит в число участников международного отраслевого инкубатора аэротакси McFly.aero. Разработанные образцы летательных аппаратов способны будут совершать вертикальные взлет и посадку на любой горизонтальной поверхности, развивать скорость до 300 км в час, подниматься на высоту до 900 метров и совершать перелеты длиной до 150 километров. Поместиться в различных моделях аэротакси могут два или четыре человека.

Ранее министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев сообщил в интервью ФАН о планах по созданию в регионе взлетно-посадочных комплексов для аэротакси по модели франшизы.

«Это обеспечит низкий барьер для входа предпринимателей в новый сегмент общественного транспорта — воздушных перевозок», — заявил министр.

Возможную стоимость первых полетов на аэротакси разработчики назвать отказались, но предположили что она будет высокой.

К сожалению, первая попытка полета, совершенная сегодня лабораторной моделью аэротакси, оказалась неудачной — аппарат сумел подняться в воздух, но рухнул, пролетев всего три метра. К счастью, снег уберег модель аэротакси от серьезных повреждений.