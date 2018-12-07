Суд пересмотрит дело экс-заместителя главы Минкульта РФ о хищениях в Эрмитаже

Москва, 7 декабря. Дело Григория Пирумова, бывшего замминистра культуры России, подозреваемого в хищениях при реконструкции Эрмитажа, отправлено на новое рассмотрение. Такое решение в пятницу принял Верховный суд РФ.

Ранее отправить дело на пересмотрение в Мосгорсуд рекомендовала прокуратура.

«Удовлетворить [кассационное] представление прокурора, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — гласит решение​​​ Верховного суда РФ.

Напомним, Пирумова задержали в мае текущего года. Экс-заместителя главы Минкульта РФ и нескольких других лиц подозревают в хищении около 500 миллионов рублей при проведении работ по реконструкции зданий Эрмитажа.

Отметим, ранее Пирумов также был фигурантом дела о хищениях при реставрации Новодевичьего монастыря.