Тунис, 7 декабря. Тунис готовится повторить сценарий охваченного беспорядками Парижа. В стране зреет недовольство трудящихся из-за мизерных зарплат и нежелания властей увеличить оплату труда.

Две недели назад в стране Всеобщий союз тунисских трудящихся провел всеобщую забастовку, в которой приняли участие более 650 000 человек. Стачка прошла после того как переговоры с правительством о повышении заработной платы зашли в тупик, пишут местные СМИ.

Тяжелая ситуация сложилась в сфере образования. Так учителя уже три года спорят с властями о размере зарплаты и условиях работы в школах. Положение усугубляется острой нехваткой учителей, а также повсеместным распространением досрочного прекращения образования. Дети бросают школы, и нарастание этой тенденции пугает.

«Тренд на жилеты растет. К французским желтым жилетам, помимо тунисских красных пиджаков, присоединяются тунисские же белые куртки», — предупреждают журналисты.