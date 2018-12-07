Каждый восьмой законопроект касается штрафов: в Минюсте потребуют от Госдумы обоснования правок в КоАП

Министерство юстиции РФ готовит изменения в регламент правительства для сокращения количества законопроектов с предложениями о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом сегодня заместитель министра юстиции РФ Денис Новак сообщил на конференции в Госдуме, где присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей.

Новак рассказал, что такое поручение ведомству дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Из почти тысячи законопроектов, который сейчас находятся на рассмотрении Госдумы, 130 касаются Кодекса об административных правонарушениях, при этом 44 законопроекта инициированы правительством и касаются усиления административной ответственности», — сказал заместитель министра юстиции.

Постоянные изменения в Кодексе требуют особого внимания и принятия мер, считает Денис Новак. Для исправления ситуации в Минюсте была создана рабочая группа. По итогам обсуждений были выработаны поправки в регламент правительства РФ и Федеральный закон «О введении в действие Кодекса об административных правонарушениях».

«Недостатком большинства таких законопроектов является недостаточное их обоснование, — отметил замминстра юстиции. Мы предлагаем закрепить положение о том, что пояснительная записка к проектам таких актов... в обязательном порядке должна содержать данные, подтверждающие невозможность влиять на противоправные действия имеющимися средствами».

Также в ведомстве предлагают включать в пояснительную записку к законопроекту статистику правонарушений за пять предыдущих лет до его внесения на рассмотрение правительства.

«Проекты будут отправляться на доработку, если они такую пояснительную записку не содержат», — сказал замминистра юстиции.

Денис Новак предложил депутатам Госдумы подумать над внесением в регламент нижней палаты парламента соответствующих правок.

Мы связались с представителем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергеем Ивановым и попросили оценить возможность таких изменений.

«Это очередная попытка правительства еще больше взять под контроль Госдуму. У нас и так без согласования с правительством не принимается ни один закон», — сказал корреспонденту ФАН Сергей Иванов.

Депутат добавил, что правительство при внесении законопроектов в парламент также часто не предоставляет статистической информации.

«Это просто двойные стандарты», — утверждает парламентарий.

Сергей Иванов согласился, что в Кодекс об административных правонарушениях вносят поправки довольно часто. По мнению депутата, это связано с некими штампами в мышлении — мол, «увеличим штрафы — решим вопрос».