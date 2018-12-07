Уфимские спасатели вызволили застрявшую в бидоне девочку

Уфа, 7 декабря. В Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда освободили двухлетнюю девочку, застрявшую в бидоне. По словам родителей, ребенок игрался с емкостью, залез в бидон, но не смог выбраться. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Как сообщили в управлении, в четверг мать ребенка позвонила спасателям и попросила о помощи. По словам уфимки, девочка играла на кухне с бидонами, залезла в один из них, но выбраться самостоятельно не смогла. Родители также оказались бессильны.

«Приехавшие спасатели вызволили ребенка, при этом достать девочку было сложно, потому что она упиралась коленками в стенки бидона», — говорится в сообщении.

«Пленницу» осмотрел врач спасательной службы, видимых повреждений он не обнаружил. Спасатели рекомендовали родителям убрать подальше опасные предметы, чтобы инцидент не повторился.