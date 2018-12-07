Отец Нурмагомедова назвал дату и место возможного боя с Мейвезером

Москва, 7 декабря. Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести боксерский поединок с американцем Флойдом Мейвезером в мае 2019 года в Грозном. Об этом сообщил отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Комментируя вероятность проведения боксерского поединка, Нурмагомедов-старший отметил, что бой Хабиба с Мейвезером возможен. По его словам, американский боксер вышел на контакт с командой Нурмагомедова, предложив обсудить возможность проведения этого боя, передают «Известия».

«Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но и очень серьезным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Стоит отметить, что о возможном боксерском поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером стало известно в октябре. Нурмагомедов выступил с предложением провести поединок после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором, после которого Хабиб стал первым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC.