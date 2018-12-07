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Москва до сих пор ждет от Лондона отчета по делу Скрипалей — посольство РФ

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Москва до сих пор ждет от Лондона отчета по делу Скрипалей — посольство РФ

Москва, 7 декабря. Москва до сих пор ждет от Лондона официального отчета о ходе расследования инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил представитель российского посольства в Лондоне.

По его словам, Лондон так и не снял имеющиеся у России вопросы к следствию, которое «осуществляется нетранспарентно».

«Россия до сих пор ждет от британской стороны официального отчета о ходе проводимого расследования​​​», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Дипломат напомнил, что с момента случившегося прошло уже более девяти месяцев. Представитель посольства подчеркнул, что Соединенное королевство по-прежнему отказывается взаимодействовать с Россией, засекречивает обстоятельства произошедшего и «нарушает свои обязательства по пяти важнейшим международным конвенциям».  

«Самих Скрипалей давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно», — добавил представитель дипмиссии.

Напомним, в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон без каких-либо доказательств начал обвинять в случившемся Москву. Российская сторона, назвав обвинения «абсолютно голословными», категорически отрицает свою причастность к инциденту.

Автор: Данила Копп
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