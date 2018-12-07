Алекс Ципрас прибыл в Москву для встречи с Путиным | 7 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Алекс Ципрас прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным Самолет премьер-министра Греции сегодня приземлился в московском аэропорту «Внуково». Алекс Ципрас и президент России Владимир Путин проводят встречу, чтобы обсудить перечень важных вопросов, касающихся двухсторонних отношений, а также подписать ряд документов. Отметим, ранее Ципрас заявил, что Афины сделали стратегический выбор в пользу укрепления отношений с Россией. По его словам, Афины нацелены на экономическое взаимодействие с Москвой. Сотрудничество двух стран предполагает, что Греция войдет в энергетический узел Балканского региона.

Сергей Лавров отметил важность взаимодействия России и Греции Отметил необходимость сотрудничества России и Греции и Сергей Лавров. По словам главы МИД России, два государства способны наращивать совместные усилия по углублению связей во всех областях, включая инвестиционную и торгово-экономическую сферу. Свое мнение по этому и ряду других вопросов Лавров высказал в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон». В том числе глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США и ЕС грубейшим образом вмешиваются в дела Македонии. В регионе предпринимаются усилия для того, чтобы переименовать государство, что нужно Вашингтону для того, чтобы втянуть Скопье в НАТО.

Мэр Одессы просит не продавать алкоголь украинцам в военной форме Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о мерах в связи с введением в украинском регионе военного положения. Согласно документу, градоначальник просит «не продавать алкогольные напитки украинским военнослужащим». На фоне инцидента в Керченском проливе в нескольких регионах Украины, в том числе в Одесской области, было введено военное положение. Военный режим будет действовать до 26 декабря. Труханов требует взять под охрану объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а также подготовить бомбоубежища и системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.