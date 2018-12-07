Алекс Ципрас прибыл в Москву для встречи с Путиным | 7 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Алекс Ципрас прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным
Самолет премьер-министра Греции сегодня приземлился в московском аэропорту «Внуково». Алекс Ципрас и президент России Владимир Путин проводят встречу, чтобы обсудить перечень важных вопросов, касающихся двухсторонних отношений, а также подписать ряд документов. Отметим, ранее Ципрас заявил, что Афины сделали стратегический выбор в пользу укрепления отношений с Россией. По его словам, Афины нацелены на экономическое взаимодействие с Москвой. Сотрудничество двух стран предполагает, что Греция войдет в энергетический узел Балканского региона.
Сергей Лавров отметил важность взаимодействия России и Греции
Отметил необходимость сотрудничества России и Греции и Сергей Лавров. По словам главы МИД России, два государства способны наращивать совместные усилия по углублению связей во всех областях, включая инвестиционную и торгово-экономическую сферу. Свое мнение по этому и ряду других вопросов Лавров высказал в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон». В том числе глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США и ЕС грубейшим образом вмешиваются в дела Македонии. В регионе предпринимаются усилия для того, чтобы переименовать государство, что нужно Вашингтону для того, чтобы втянуть Скопье в НАТО.
Мэр Одессы просит не продавать алкоголь украинцам в военной форме
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о мерах в связи с введением в украинском регионе военного положения. Согласно документу, градоначальник просит «не продавать алкогольные напитки украинским военнослужащим». На фоне инцидента в Керченском проливе в нескольких регионах Украины, в том числе в Одесской области, было введено военное положение. Военный режим будет действовать до 26 декабря. Труханов требует взять под охрану объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а также подготовить бомбоубежища и системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.
Министр финансов Сирии рассказал ФАН о восстановлении экономики республики
Министр финансов Сирии Мамун Хамдан рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о соглашении с российской стороной по поддержке банковского сектора. В ходе интервью сирийский политик отметил, что Москва и Дамаск провели множество продуктивных переговоров на самом высоком уровне. Все они имели позитивный результат, который наилучшим образом сказался на сирийской экономике. Министр финансов также указал на наличие существенных факторов, которые способствовали стойкости Сирии в годы военных действий. Это способствовало росту и укреплению ВВП страны после освобождения ряда провинций от незаконных вооруженных группировок. Так, например, все сирийские государственные и частные банки продолжали работать в кризисные годы без перерыва.