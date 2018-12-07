Политолог назвал ключевое преимущество России перед США в Судане

Москва, 7 декабря. Судан рассмотрит предложения российской и американской компаний о строительстве в своем крупнейшем порту на Красном море нефтеперерабатывающего завода. Хартуму требуются сильные инвесторы для развития промышленного комплекса, поэтому власти страны обратили внимание на Россию, считает политолог, президент «Евразийского Института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Как сообщил помощник министра нефти Судана Надир Мухаммад Халифа, Хартум получил два письма с предложениями от российской Ural Trade Russia и американской Energy Link International. Российский инвестор предлагает построить завод мощностью 200 тысяч баррелей в день, в то время как американская компания предлагает в два раза меньше – 100 тысяч баррелей в день.

«Хартуму более выгодно сотрудничать с Москвой, нежели с Вашингтоном, и в данном проекте видны коммерческие и экономические выгоды для самого Судана», — заявил политолог в комментарии Newinform.

Также Самонкин отметил, что такое сотрудничество отвечает и российским интересам в Африке. Российско-суданское сотрудничество необходимо развивать, возможно, стоит рассмотреть вопрос о включении Судана в БРИКС, заявил политолог.

Самонкин добавил, что Вашингтон не заинтересован в развитии африканского континента. США интересует исключительно дотации и выкачивание ресурсов. Ситуация на Ближнем Востоке является тому подтверждением. Москва ведет иную политику, направленную на развитие региона и создание еще одного мощного игрока на мировой сцене. В этом и заключается ключевое преимущество РФ в Судане перед США.