Детский омбудсмен призвала выпустить в РФ конструктивные игры и кино для подростков

В России вообще не производится конструктивного контента для детей старше шести лет, в том числе подростков, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью Федеральному агентству новостей. Эту проблему детский омбудсмен считает одной из косвенных причин нештатных ситуаций в российских школах.

Правозащитница рассказала, как планируется решать этот вопрос, и поддержала введение разумных ограничений для несовершеннолетних пользователей Интернета.

«Принцип разумных границ, с одной стороны. С другой стороны — предложите позитивный контент! Не так давно руководитель Института современных медиа по результатам мониторинга сообщил, что подросткового контента в Российской Федерации практически нет — он не создается. Есть контент для детей до 10 лет, даже меньше — до шести лет: для малышей мультики, мини-передачи. А дальше — ничего», — рассказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отмечает, что ребенок оказывается лишенным позитивного контента в том возрасте, когда он становится более самостоятельным и родители постепенно отходят в сторону.

«Уже меньше нужно присутствие родителя как такового. Но у ребенка появляются другие запросы: кто-то что-то ему сказал, кто-то что-то подумал, он ищет себя, не находит ответов… И тут кто-то начинает отвечать на его вопросы — это и есть подростковый контент. Много контента строится на манипуляции подростковым протестом и чувством одиночества», — отметила детский омбудсмен.

Анна Кузнецова добавила, что выпуск подобных фильмов, сериалов, интернет-продуктов и даже компьютерных игр для подростков сегодня получает статус задачи государственной важности. Сейчас об этом ведутся переговоры с Министерством культуры, добавила собеседница ФАН.

«Это важно и нужно нашим детям. Не так давно я встречалась с Александром Цекало, Игорем Толстуновым, и целая серия встреч у нас была с представителями культуры. Они подтвердили мою версию о том, что для подростков практически нет ничего, что нужно создавать сегодня подростковое кино, передачи, где они найдут ответы на свои вопросы», — отметила детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка обратила внимание, что контент должен быть разработан, прежде всего, для распространения в Интернете, с учетом предпочтений современной молодежи. Кузнецова призвала задуматься и российских разработчиков компьютерных игр.

«Почему бы не придумать игру, где ты спасаешь ребенка, например? Проходишь какой-то квест, отвечаешь на какие-то вопросы… Да сколько есть конструктивных способов, где ты защищаешь семью, защищаешь страну! Почему обязательно нужно убивать?» — возмущается правозащитница.

Подробное интервью с Анной Кузнецовой о разработке позитивного контента для подростков, а также о реформировании системы комиссий по делам несовершеннолетних и махинациях с жильем сирот в регионах, читайте на сайте Федерального агентства новостей.