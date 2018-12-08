Сирия: корреспондент ФАН запечатлел восстановление школы в Алеппо, ремонтируемой при помощи РФ

В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон идет восстановление инфраструктуры западной части города Алеппо. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил один из объектов, на котором активно ведутся ремонтные работы, и прислал в нашу редакцию эксклюзивные кадры оттуда.

Нашему репортеру удалось запечатлеть на видео восстановление школы Фадуа Тукан в самом современном квартале города 1070, который в 2012-м году должен был принять тысячи семей из восточной части Алеппо и окрестностей, но вместо этого на протяжении нескольких лет был ареной ожесточенных боев между джихадистскими группировками и Сирийской арабской армией (САА).

Здание школы в результате обстрелов и атак боевиков было повреждено более чем на 60 процентов. Одним из спонсоров ее восстановления является Гишам Бен-Малик, представитель Программы развития ООН (UNDP). По контракту с ним ремонт планируют завершить уже к 30-му декабря текущего года.

Школа представляет собой четырехэтажное здание с небольшой спортивной площадкой, она ограждена высоким каменным забором. В ней в ближайшем будущем смогут обучаться до 1390 учеников, в учреждение планируется набрать как минимум 26 преподавателей для работы в одну смену.

Восстановление школы продолжается ежедневно с 8.00 до 16.00 часов. Им занимается рабочая бригада в количестве 30 человек. На данный момент уже практически завершен ремонт проводки и крыши. Группа российских офицеров из ЦПВС посетила объект с целью проверки объемов выполненных работ.

Ими было зафиксировано, что на настоящий момент бригада рабочих продолжает внутреннюю и внешнюю отделку помещений на первом и втором этажах. Также идет установка окон, восстановление системы отопления и решеток на окнах — все это необходимо в рамках подготовки школы к холодным временам года. Кроме того, ремонтники занимаются облицовкой пола на первом этаже и крыши плиткой, параллельно идет восстановление каменной кладки в заборе.

С территории школы регулярно вывозится строительный мусор, и, наоборот, был зафиксирован своевременный подвоз необходимых материалов. Таким образом, поделились с нашим корреспондентом представители российского Центра по примирению, восстановление объекта укладывается в заданные сроки, и в следующем учебном году школа уже сможет принять учеников.