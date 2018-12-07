Лавров опроверг заявления Вашингтона о нарушающих ДРСМД российских испытаниях

Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракету 9М729 (SSC-8) испытывали на разрешенную Договором РСМД дальность.

В пятницу глава МИД РФ принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

«Ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором [о ликвидации ракет средней и малой дальности] дальность», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее. Вашингтон считает, что ракета якобы нарушает положения договора о РСМД.

В интервью Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что ракета предназначена для поражения целей на расстоянии до 500 км, что не противоречит Договору РСМД.

Отметим также, что ранее вопросы по выполнению условий соглашения о ликвидации ракет Вашингтоном возникали у Москвы.