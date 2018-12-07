Готовы к любым вызовам: в РФ ответили на заявление Пентагона о «театре военных действий» в Атлантике

Пентагон выразил обеспокоенность операциями Российской Федерации в северной части Атлантического океана. По словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, Атлантика является «отдельным театром военных действий».

«Северная Атлантика является отдельным театром [военных] действий. Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот», — сказал американский военный.

Он также добавил, что серьезную угрозу для американского флота представляет в том числе и Китай.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на заявление Спенсера. По словам российского политика, РФ не планирует нападать ни на одну из стран.

«В очередной раз повторюсь, мы никогда не вынашивали и не вынашиваем агрессивных планов по отношению к какому-либо государству и не совершаем провокаций, в отличие от той же Украины и стран Запада. Вместе с тем подчеркну: в случае агрессии против нашей страны мы готовы к ответным действиям и будем поступать соответствующе. Оборонный потенциал нашей страны достаточно высок, мы в состоянии отразить нападение любого противника, от кого бы опасность ни исходила. Все наши действия в части военной составляющей соответствуют нормам международного права», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Он добавил, что обороноспособность нашей страны позволяет России быть готовой к любому развитию событий.

«Безусловно, Россия готова к любым вызовам», — подытожил Юрий Швыткин.

Второй флот США — оперативный флот, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана. Изначально Второй флот создали 12 февраля 1950 года, он был расформирован 30 сентября 2011 года. Командующий Военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон 24 августа 2018 года заявил о воссоздании Второго флота ВМС с целью сдерживания России в Северной Атлантике. Ранее американцы уже неоднократно заявляли, что Россия представляет «серьезную угрозу» для США и это «необходимо учитывать при определении приоритетов в военной политике».