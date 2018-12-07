«Характеристики ведь можно и повысить»: в РФ ответили на требование США изменить ракету 9М729

Москва, 7 декабря. США потребовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать таким образом, чтобы ее дальность не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эксперты обратили внимание, что характеристики ракеты можно повысить, и она перестанет попадать под ДРСМД.

В России обратили внимание, что российская крылатая ракета 9М729, о которой говорила замгоссека США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, является практически мифической. Теоретические разработки по ее создания велись, однако не известно существует ли она на самом деле — нет никаких данных о том, что сухопутный «Калибр» не то, что поставлен на вооружение и размещен на стартовых позициях, но и хотя бы проходит испытания. Единственной публикацией, где упоминается 9М729,является поздравление генконструктора КБ «Новатор» в адрес полигона «Капустин Яр»: среди прочих типов испытываемых там ракет там стоит и этот индекс. Следовательно, США выдвигают требования, исключительно опираясь на слухи.

Кроме того, Россия может ответить и действительно изменить характеристики ракеты, однако не понизить, а повысить. Отмечается, что ракетами средней дальности считаются те, которые могут лететь на расстояние от 1000 до 5500 километров.

«Но ведь то, что свыше – это уже нормальные баллистические ракеты, под ДРСМД не попадающие, — пишет «Журналистская правда». — Не нравится вам дальность 5500 км – Россия может сделать ракету с дальностью 5600, довольны? И это уже не будет ракетой средней дальности».

Эксперты также обращают внимание на американские базы в Польше и Румынии, которые оснащены пусковыми установками мк.41. Они подчеркивают, что это явное нарушение ДРСМД. А ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимир Козин отмечает, что на середину февраля этого года американцы нарушили ДРСМД уже 93 раза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы США к России отказаться от ракеты 9М729.