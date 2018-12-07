Лавров призвал Запад отказаться от голословных обвинений в адрес РФ по Украине

Москва, 7 декабря. Россия призывает Запад отказаться от голословных обвинений в адрес России по ситуации на Украине. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в связи с происходящим на Украине западным государствам необходимо адресовать призывы Киеву.

С такими заявлениями глава российского внешнеполитического ведомства выступил, комментируя состоявшийся в Милане СМИД ОБСЕ. Он отметил, что на СМИД много говорилось об Украине.

«Это уже стало каким-то ритуалом для наших западных партнеров — какая бы тема ни обсуждалась, они обязательно должны были упоминать украинский кризис», — подчеркнул Лавров.

При этом дипломат обратил внимание, что Москва не уходит от дискуссий по Украине, однако призывает добиться от киевских властей выполнения минских соглашений в Донбассе.

«Мы <…> призываем всех вместо голословных требований, адресованных почему-то к России, добиться от Киева выполнения его обязательств по минскому комплексу мер, который был принят в феврале 2015 года», — сказал Лавров.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.