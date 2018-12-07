Таких операций еще не проводилось: Кузнецова рассказала о возвращении детей из тюрем для ИГ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, как проходит подготовка к возвращению российских детей из Ирака и Сирии.

Дети россиянок, осужденных за связи с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), находятся в тюрьмах этих стран вместе со своими матерями.

«Мы находимся на финишной прямой — осталось специалисту российского МИД еще раз попасть в тюрьму, чтобы передать документы. С нашей стороны готово все, проведены ДНК-экспертизы. Осталось девять детей только, которые еще не проверены. Там в некоторых случаях с пробами что-то не получилось, они оказались недостоверными — поэтому доктор снова полетит туда и возьмет пробы», — рассказала Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что дети находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии, многим из них потребуется медицинское сопровождение при перелете.

«Самое сложное — попасть в тюрьму для забора ДНК. Не скажу, что там были суперпроблемы, но мы подолгу ждем назначенных дат, собираем документы, переводим их, занимаемся поиском родственников, ждем, когда будет борт…» — добавила омбудсмен.

На территории России готовы принять детей в любой момент: бывшие малолетние заключенные будут переданы родственникам. При необходимости подключатся специалисты по реабилитации.

«Я думаю, что мы отладим этот алгоритм. Он совершенно новый: таких операций еще не проводилось», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Ранее совместный план действий по возвращению на Родину российских детей, находящихся в тюрьмах Ирака и Сирии, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с заместителем главы МИД РФ Леонидом Богдановым. Всего планируется перевезти около ста маленьких граждан России, примерно половина из них — в возрасте до четырех лет.

Подробное интервью с Анной Кузнецовой об этом, а также о реформировании системы комиссий по делам несовершеннолетних, махинациях с жильем сирот в регионе и разработке позитивного контента для подростков, читайте на сайте Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.