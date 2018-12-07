Донбасс сегодня: Киев гонит на убой солдат-срочников, ДНР обвинили в провокации под Горловкой

Донбасс, 7 декабря. ВСУ ведут огонь по ДНР и ЛНР из минометов и орудий БМП. Командование ООС доукомплектовывает передовые подразделения ВСУ солдатами-срочниками. Украинские СМИ обвинили ДНР в провокации с участием мирных граждан. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки три поселка на западных границах Луганской народной республики попали под минометный обстрел со стороны украинских военных. По Желобку, Донецкому и Смелому киевские военные выпустили более 30 мин калибра 120 и 82 мм.

В Донецкой народной республике, кроме минометов, открывался огонь из гранатометов, орудий бронетранспортеров, а также крупнокалиберных пулеметов. Украинские войска вели огонь по 13 городам и поселкам ДНР на всех ключевых направлениях обороны. В обеих народных республиках обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

В ДНР рассказали призывникам, как уклониться от службы в ВСУ

Дезорганизация и отсутствие строгого учета призывников и действительных военнослужащих украинской армии приводят к казусным ситуациям, передает разведка дончан. Военкоматы «прозванивают» действующих военнослужащих и даже тех, кто уже находится в зоне боевых действий, и предлагают явиться по требованию в пункты сбора.

Действительные украинские военные, в свою очередь, резко отвечают сотрудникам военкоматов, объясняя, что уже воюют в Донбассе, и отправляют звонящих по известному адресу. Офицеры оперативного командования ДНР дали совет украинским призывникам — чтобы защитить себя от приглашения на военные сборы по телефону, необходимо уверенным тоном «бравого украинского воина» сообщить сотрудникам военкомата о том, что ты уже защищаешь Украину от «российской агрессии». Для пущей убедительности можно также и послать военкоматчика подальше.

В Донецке обратились к матерям украинских срочников

В очередной раз вблизи Донецка в составе вооруженных формирований Украины замечены молодые люди, которых по неоднократным заявлениям президента Украины Петра Порошенко в зоне боевых действий не будет. Это солдаты-срочники в количестве шести человек, которых прислали на доукомплектование 17-го мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ.

Данный батальон занимает позиции под Донецком напротив поселка Спартак. По информации разведки ДНР, другие бригады украинской армии также будут доукомплектовываться солдатами срочной службы — то есть данный случай не единичный.

Офицеры армейского корпуса ДНР предупредили матерей украинских солдат о том, что в случае гибели срочников на поле боя командование частей спишет потери на несчастные случаи на полигонах. Что характерно для украинской военной машины, ни командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев, ни командиры бригад и оперативно-тактических группировок не признают использования срочников в зоне боевых действий.

«Защитники» Украины продолжают грабить мирное население

В подконтрольном ВСУ поселке Троицкое Луганской области произошло ограбление продуктового магазина, сообщают в оперативном командовании ЛНР. Фигурантами преступления стали несколько военнослужащих украинской армии из 72-й механизированной бригады.

Трое «защитников» угрожали продавцам оружием и забрали спиртные напитки и продукты питания на сумму более 3 тысяч гривен (около 7500 рублей. — Прим. ФАН). После инцидента командование оперативно-тактической группировки, куда входит 72-я бригада, распорядилось ограничить перемещения военных с оружием. Причина — участившиеся случаи грабежей и угрозы применить оружие против местных жителей.

«Неудачная провокация» ДНР

Одной из ключевых тем в украинских средствах массовой информации в пятницу стала якобы организованная донецкими пограничниками провокация на контрольном пункте въезд-выезда (КПВВ) «Горловка — Майорск». По информации украинских силовиков, растиражированной сетевыми изданиями, после окончания времени работы КПВВ с горловской стороны были пропущены до 20 автомобилей и 44 человека пешком.

Украинские военнослужащие, как сообщают СМИ, «не могли оставить людей в беде», и пропустили людей на подконтрольную Украине территорию несмотря на окончание работы пункта пропуска.

«Информация не соответствует действительности. После окончания работы КПВВ никто из гражданских в нейтральную зону не допускался, ни пешим порядком, ни на автомобилях», — рассказали о ситуации в погранслужбе ДНР.

Можно предположить, что либо на украинском погранпункте произошел сбой и людей не успели впустить на подконтрольную Киеву территорию, либо же ситуация изначально является вымыслом для дискредитации силовиков и пограничников ДНР.