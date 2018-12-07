«В стране действуют законы джунглей»: украинских депутатов осудили за драку в прямом эфире

На Украине произошла очередная перепалка депутатов Верховной рады. На этот раз парламентарий от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Олег Барна подрался со своим коллегой, внефракционным депутатом Юрием Левченко в прямом эфире парламентского телеканала «Рада». Запись инцидента появилась на YouTube.

Причиной конфликта стало заявление Барны о том, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о военном положении и бюджете страны.

Левченко назвал оппонента «прислужником олигархата» и добавил, что тот «показал свой уровень как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве». В результате словесный спор перерос в физическую расправу: Барна подошел к Левченко, ударил его и свалил на пол, после чего покинул студию.

Подобное агрессивное поведение депутатов осудил украинский политолог Александр Дудчак. В интервью Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что силовое выяснение отношений «уже стало нормой общения в Киеве». Эксперт сравнил поведение Олега Барны с типичными повадками закоренелых преступников.

«У преступников есть такой прием — замазать кровью всех участников какого-либо происшествия, чтобы все несли одинаковую ответственность за плохой поступок и ни у кого не было соблазна спихнуть вину на другого. Иными словами, выйти сухим из воды. Барна действует как раз по такой логике, поэтому и учинил драку. Он хочет, чтобы все приняли участие в преступлениях в Донбассе, совершенных нынешней украинской властью. Это уже становится традиционным поведением, нормой депутатов Верховной рады», — разъяснил собеседник ФАН.

По словам Дудчака, мало шансов, что в дальнейшем ситуация с постоянными агрессивными конфликтами депутатов поменяется в лучшую сторону.

«Может, после президентских и парламентских выборов что-то изменится, пока надеяться на сокращение числа драк не приходится. Возможно, что их станет даже больше», — добавил он.

Политолог напомнил о том, что правовая обстановка в стране ухудшается. Вместо закрепленных Конституцией законов власти используют агрессивные силовые методы обсуждения проблем.

«На Украине очень проблематично высказываться, имея позицию, отличную от официальной. Поэтому, конечно, действующее руководство пытается закрыть рот любыми способами, применяя даже физическое воздействие. Это становится нормой общения на Украине. В стране действуют не положения Конституции, а какие-то законы джунглей: кто сильнее и у кого есть вооруженные группировки, тот и прав», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что Олег Барна не в первый раз оказывается в центре скандала. Так, в декабре 2015 года он устроил в зале заседаний Рады потасовку с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком, за что его даже временно исключали из фракции БПП.