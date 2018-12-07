«Эмоции улеглись»: в профсоюзе заявили, что Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

Москва, 7 декабря. Обвиняемые в хулиганстве российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев нужны своим клубам, говорить о расторжении их контрактов с «Зенитом» и «Краснодаром» рано, заявил глава Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков.

«Эмоциональная составляющая со стороны клубов ушла. Они рассчитывают на этих игроков», — подчеркнул он.

Грамматиков отметил, что у клубов было время, чтобы обдумать свои отношения с футболистами. Глава профсоюза напомнил, что Кокорин и Мамаев являются высококвалифицированными футболиста и успешно показывали себя в последнее время.

«Тем более предложения по российским игрокам сейчас на рынке ограничены», — добавил Грамматиков в беседе с телеканалом «360».

В четверг Тверской суд Москвы продлил арест Мамаева и Кокорина до 8 февраля. Футболисты обвиняются в хулиганстве и драках. Мамаева и Кокорина считают зачинщиками драки с водителем телеведущей Первого канала Виталием Соловчуком, также их обвиняют в драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором автомобилестроительного института «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Адвокаты спортсменов намерены обжаловать вердикт. Они считают, что обвинение основано на ложных показаниях.