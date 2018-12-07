Новак допустил возможность сокращения добычи нефти Россией

Вена, 7 декабря. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва намерена договариваться со своими коллегами по ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти. Об этом глава Минэнерго РФ сообщил на переговорах в Вене.

«Будем договариваться», — ответил Новак на вопрос, готова ли Россия сокращать добычу нефти.

По информации Reuters, Россия может согласиться сократить объемы добычи нефти на 200 тысяч баррелей в сутки. Накануне члены организации стран-экспортеров нефти согласовали предварительное соглашение по сокращению объемов добычи нефти.

Напомним, в ноябре цена нефти Brent упала до показателей марта. Причиной падения котировок стало увеличение экспорта нефти Саудовской Аравией, которую об этом попросил Вашингтон. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Эр-Рияд, заявив, что цену нефти можно снизить еще сильнее.