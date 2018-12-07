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В Турции назвали дату суда по делу об убийстве Карлова

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В Турции назвали дату суда по делу об убийстве Карлова

Анкара, 7 декабря. Судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова начнется 8 января 2019 года.

По информации газеты Hurriyet, турецкий суд принял обвинительное заключение прокуратуры по делу об убийстве Карлова. Начало судебного процесса, вероятно, будет 8 января следующего года.

В Турции назвали дату суда по делу об убийстве Карлова

Ранее прокуратура Турции передала в суд материалы по этому делу. Следствие подозревает 28 человек в причастности к этому преступлению. Среди подозреваемых числится проживающий в США исламский проповедник Фетуллах Гюлен, а также экс-сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют. Последний, по версии следствия в Турции, был куратором Мевлюта Алтынташа  — непосредственного исполнителя преступления.

Автор: Катерина Иванова
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